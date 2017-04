Janssen zorgt voor uitzinnige vreugde bij Pochettino: ‘Ik was erg blij voor hem’

Vincent Janssen moest zaterdagmiddag tegen Bournemouth (4-0) door de terugkeer van aanvalsleider Harry Kane weer genoegen nemen met een reserverol bij Tottenham Hotspur. De Oranje-international maakte in de slotfase echter alsnog zijn opwachting en slaagde erin zijn doelpunt mee te pikken. De aanvaller verzorgde daarmee het slotakkoord op White Hart Lane.

Mauricio Pochettino vierde het doelpunt van Janssen met veel passie. "Ik was erg blij voor hem", verklaarde de manager aan Sky Sports. "Wanneer je als spits slechts vijf minuten krijgt, dan wil je in die tijd het spel versnellen. De overige spelers willen het spel vertragen, maar als spits wil je een doelpunt maken en gezien de kansen die hij heeft gehad, was het belangrijk om te scoren."

"Ook van belang is dat alle spelers in hem geloven zodra hij speelt", aldus Pochettino. Het betekende voor Janssen zijn eerste velddoelpunt in de Premier League, nadat hij afgelopen zomer overkwam van AZ. Eerder scoorde hij tegen Leicester City al vanaf de strafschopstip. In totaal staat Janssen nu op zes treffers voor the Spurs, in 35 officiële wedstrijden dit seizoen.