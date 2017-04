Cocu geeft tegenvallende De Jong plek op de bank in Den Haag

Luuk de Jong begint in de wedstrijd tegen ADO Den Haag op de bank. PSV-trainer Phillip Cocu laat zijn aanvoerder, die dit seizoen moeizaam presteert, voor het eerst dit seizoen buiten de basiself in een competitiewedstrijd. Vorige week werd Luuk de Jong in de wedstrijd tegen Willem II al in de rust naar de kant gehaald.

De spits heeft dit seizoen moeite om het doel te vinden. De Jong scoorde in de Eredivisie pas acht keer, terwijl zijn doelpuntenproductie vorig seizoen 26 treffers bedroeg. Nadat Cocu De Jong in de wedstrijd tegen Willem II naar de kant haalde, liep PSV uit naar een ruime 5-0 zege.

"Het is vragen naar de bekende weg. Hij heeft de laatste wedstrijden niet afgemaakt. Nou, dan laat ik volgens mij al zien dat ik niet heel tevreden ben over hem. Hij kan veel beter. Dat ik De Jong passeer, komt ook doordat Jürgen een heel goede indruk maakt. Hij heeft even nodig gehad na z'n lange afwezigheid, maar ik vind hem een heel sterke indruk maken", zegt Cocu in gesprek met FOX Sports.

Jürgen Locadia speelt tegen ADO Den Haag in de spits. “Je hebt met Jürgen een speler die ook in de spits kan spelen. Zijn wisselwerking met Gastón Pereiro werkte goed”, zei Cocu vorige week over Locadia, die Luuk de Jong tegen Willem II in de rust verving. Toch is het vrij uniek dat de aanvoerder van de Eindhovenaren op de bank begint, want de afgelopen 55 wedstrijden was hij basisspeler.