Briljante Isco schiet fors gewijzigd Real Madrid in slotminuut naar zege

Real Madrid heeft zaterdag een bijzonder belangrijke overwinning geboekt. Het team van Zinédine Zidane leek bij Sporting Gijón genoegen te moeten nemen met een 2-2 gelijkspel, maar een heerlijk doelpunt van Isco in minuut 89:54 leverde de koploper toch drie punten op. Zidane wijzigde zijn elftal op negen plaatsen, met onder meer een basisplaats voor Kiko Casilla en zelfs Fábio Coentrao. De Portugeees verscheen 164 dagen geleden voor het laatst aan het startsignaal van een wedstrijd.

In de eerste helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht. De openingsfase in El Molinón mocht er zijn, met kansen over en weer. Na dertien minuten nam Sporting de leiding. Duje Cop ontving een spectaculaire pass van Mikel Vesga en verschalkte Kiko Casilla: 1-0. De vreugde was van korte duur. Twee minuten later baande Isco zich een weg in het strafschopgebied en plaatste hij het leer schitterend in de bovenhoek: 1-1.

Het team van Zidane maakte na de gelijkmaker een betere indruk tot aan de rust. Het gevaar van los Merengues kwam vooral vanaf de zijkanten, maar de koploper slaagde er niet in om doelman Iván Cuéllar op de proef te stellen. Vier minuten na de onderbreking namen de Noord-Spanjaarden opnieuw de leiding. Jean-Sylvain Babin kopte een vrije trap naar het midden van het strafschopgebied, waar Vesga het leer met een hoge kopbal in de verre hoek, en achter de kansloze Casilla, plaatste.

Het antwoord van Real Madrid kwam na 58 minuten spelen. Na een voorzet van Danilo zette Álvaro Morata zijn hoofd tegen de bal en moest Cuéllar zich gewonnen geven. Hoewel het team van Zidane nog een goed half uur had om een halve misstap te voorkomen, leek de lijstaanvoerder er niet in te slagen om als winnaar van het veld te stappen. Vlak voor de negentigste minuut schoot Isco zijn team toch naar een 2-3 zege. Cuéllar had geen antwoord op het uitstekend geplaatste schot van de spelmaker.