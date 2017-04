Koeman meldt zich op vijfde plaats, Leicester City baalt na comeback

Ronald Koeman heeft met Everton een belangrijke overwinning geboekt op Burnley. Op Goodison Park werd het 3-1 voor de subtopper, die daardoor in ieder geval tijdelijk de vijfde plek overneemt van Manchester United. Het team van Koeman heeft wel drie duels meer gespeeld. Leicester City gaf een 0-2 voorsprong bij Crystal Palace uit handen.

Everton - Burnley 3-1

Na 45 minuten viel er weinig zinnigs te zeggen over de wijze waarop het duel zou eindigen. Ross Barkley haalde een kopbal van Michael Keane van de lijn, terwijl Sam Vokes tweemaal naliet Burnley op voorsprong te zetten. In de slotfase van de eerste helft werd Everton juist sterk. Dat trokken the Toffees door na rust: Phil Jagielka kopte binnen na een corner van Ashley Williams. Sam Vokes maakte de 1-1 uit een penalty na een overtreding van Everton-keeper Joel Robles op Vokes, die het buitenkansje zelf benutte. Een eigen doelpunt van Ben Mee betekende de 2-1; Romelu Lukaku maakte na een knappe actie aan de laatste twijfel een eind.

Crystal Palace - Leicester City 2-2

Leicester hoopte na de nederlagen bij Everton (4-2) en Atlético Madrid (1-0) weer eens een zege te kunnen bijschrijven. The Foxes waren al gauw goed op weg, want Robert Huth opende binnen zes minuten de score. Op aangeven van Christian Fuchs kopte de verdediger raak. Vervolgens hield Huth samen met Andy King op wonderbaarlijke wijze een inzet van Christian Benteke uit het doel. Na rust maakte Jamie Vardy er 0-2 van in de verre hoek, maar Palace kwam toch terug. Yohan Cabaye reageerde direct met een krachtig schot (2-1) en Benteke completeerde de comeback door boven zijn bewakers uit te komen en binnen te koppen.

Stoke City - Hull City 2-1

Met Bruno Martins Indi en Erik Pieters in de basiself opende Stoke City al snel de score in de wedstrijd tegen Hull City. Al binnen zes minuten spelen bracht Marko Arnautovic de thuisploeg op voorsprong. Toch werd het voor Stoke City niet zo’n gemakkelijke middag. Vlak na rust tekende Harry Maguire voor de gelijkmaker namens Hull City. Na een uur spelen bracht Stoke-manager Mark Hughes Peter Crouch in het veld. Een gouden wissel, zo bleek later. Amper tien minuten later zorgde de boomlange spits namelijk voor de 2-1. Tien minuten voor tijd besliste Xherdan Shaqiri het duel met de derde Stoke-treffer van de middag.

Peter Crouch nam de 2-1 van Stoke City voor zijn rekening.

Sunderland - West Ham United 2-2

Op de valreep heeft hekkensluiter Sunderland een punt overgehouden aan het duel met West Ham United. In de laatste minuut bezorgde Fabio Borini the Black Cats nog een gelijkspel. Toch lijkt het voor Sunderland een lastige opgave om degradatie nog te ontlopen. Met nog zes wedstrijden te spelen, heeft de ploeg van manager David Moyes een achterstand van negen punten op de veilige plaatsen. Tegen West Ham United kwam Sunderland voor de achtste keer op rij niet tot winnen. Na vijf minuten spelen zette André Ayew de bezoekers al op voorsprong. Twintig minuten later trok Wahbi Khazri weer gelijk. Vlak na rust bracht James Collins West Ham United weer aan de leiding. Lang leek het erop dat de bezoekers drie punten mee zouden nemen naar Londen, tot Borini vlak voor het laatste fluitsignaal de 2-2 tegen de touwen werkte.

Watford - Swansea City 1-0

In de eerste helft deden beide ploegen niet voor elkaar onder, maar door een fout van Alfie Mawson op slag van rust kwam het scorebord toch in beweging. De verdediger verspeelde de bal vlak voor zijn strafschopgebied aan Etienne Capoué, die in eerste instantie op Lukasz Fabianski stuitte maar de rebound vervolgens benutte: 1-0. In de tweede helft zocht Swansea tevergeefs naar de gelijkmaker en dat betekende voor the Swans een bittere pil in de strijd tegen degradatie. Leroy Fer en Daryl Janmaat stonden op Vicarage Road negentig minuten binnen de lijnen, terwijl Luciano Narsingh na nog geen uur werd vervangen door Borja Bastón.