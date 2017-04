Juventus dendert door na Europees succes en zet reuzenstap in Serie A

Juventus heeft zaterdagmiddag een reuzenstap gezet richting de zesde opeenvolgende Scudetto. De lijstaanvoerder van de Serie A bleek niet vermoeid na de 3-0 zege op Barcelona van dinsdag en won met 0-2 van hekkensluiter Pescara. Gonzalo Higuaín maakte beide doelpunten. AS Roma morste punten tegen Atalanta (1-1), waardoor de voorsprong op de nummer twee voor Juventus acht punten bedraagt. Lazio voorkwam in blessuretijd een nederlaag bij Genoa: 2-2.

Pescara - Juventus 0-2

Massimiliano Allegri gaf diverse basiskrachten rust met het oog op de return tegen Barcelona, al behielden spelers als Paulo Dybala, Mario Mandzukic en Higuaín hun plek in de basis. Laatstgenoemde brak halverwege de eerste helft de ban. Doelman Vincenzo Fiorillo bracht nog redding op een schot van Juan Cuadrado, maar de Colombiaan vond Higuaín in de rebound. Voor de spits was het een koud kunstje om binnen te tikken. Enkele minuten voor rust deed Higuaín er nog een schep bovenop: de clubtopscorer gleed de bal van dichtbij binnen nadat Mandzukic een afgemeten voorzet van Miralem Pjanic in de richting van Higuaín verlengde. In de tweede helft deed Juventus het rustiger aan en kreeg ook Pescara kansen. De voorsprong van Juventus kwam desondanks nooit echt in gevaar.

AS Roma - Atalanta 1-1

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor Hans Hateboer, die zijn schot van richting veranderd zag worden. Het bleek een voorbode van de openingstreffer van Atalanta. Na dik twintig minuten spelen ontdeed Andrea Conti zich van Antonio Rudiger en uit diens pass tekende Jasmin Kurtic met een lage volley voor de 0-1. Vijf minuten na de onderbreking tekende Edin Dzeko van dichtbij voor de 1-1, na voorbereidend werk van Mohamed Salah en Mario Rui. AS Roma zocht naar een tweede treffer en was daar middels een inzet van Radja Nainggolan op het aluminium ook dichtbij. De 2-1 bleef echter uit, tot groot genoegen van lijstaanvoerder Juventus.

Edin Dzeko voorkwam een nederlaag voor AS Roma.

Genoa - Lazio 2-2

Zowel Stefan de Vrij als Wesley Hoedt kreeg van trainer Simone Inzaghi een basisplaats bij Lazio in het duel met Genoa. Zij konden echter niet voorkomen dat de Romeinen al snel tegen een achterstand aankeken. Na tien minuten bracht Giovanni Simeone, de zoon van, Genoa op voorsprong. De bezoekers wisten nog voor rust op gelijke hoogte te komen. Na een overtreding van Nicolas Burdisso mocht Lucas Biglia vanaf elf meter aanleggen. De inzet van de Argentijn werd in eerste instantie gered door Genoa-doelman Eugenio Lamanna, maar de rebound werd door Biglia alsnog binnen gewerkt. Tien minuten voor tijd leek Goran Pandev, ex-Lazio, Genoa naar de winst te schieten. Invaller Luis Alberto redde in de slotminuut echter toch een punt voor Lazio.