Janssen heeft eerste velddoelpunt te pakken; Kane evenaart legendes

Tottenham Hotspur heeft de druk op Chelsea opgevoerd, daags voor de wedstrijd tussen Manchester United en de Premier League-koploper. De ploeg van Mauricio Pochettino boekte een simpele 4-0 overwinning op Bournemouth en naderde the Blues daardoor tot vier punten. Harry Kane werd na Alan Shearer, Thierry Henry en Ruud van Nistelrooy de vierde speler die in drie opeenvolgende Premier League-seizoenen minstens twintig keer scoorde. Janssen maakte in de slotfase zijn entree en verzorgde in blessuretijd zijn eerste velddoelpunt in de Premier League.

Een overwinning op Bournemouth was noodzakelijk om de titeldroom in leven te houden en dat leken the Spurs zich te realiseren. De thuisploeg, met Kane op de plek van Janssen, had in de openingsfase niets te vrezen van de bezoekers. Tottenham liet de bal zorgeloos rondgaan en zocht geduldig naar een opening. Binnen twintig minuten stond het al 2-0. Christian Eriksen stond aan de basis van het openingsdoelpunt: zijn corner kwam terecht bij Moussa Dembélé, die bij de tweede paal de kans schoon zag om uit te halen.

De margeverdubbeling kwam op naam van Heung-Min Son. Een fraaie hakbal van Harry Kane stelde de Zuid-Koreaan in staat om vanuit een lastige hoek af te ronden in de verre hoek. Bournemouth reageerde nochtans goed op de tegenslagen. Er volgde een korte fase van dreiging van de bezoekers, maar Tottenham bleef vrij eenvoudig overeind. In de slotfase van het eerste bedrijf waren de Londenaren weer dichtbij. Na oogstrelend samenspel tussen Toby Alderweireld, Kane en Eriksen vuurde laatstgenoemde een afstandsschot af, dat werd gekeerd door Artur Boruc.

Even daarna mikte Eriksen net over de lat, waardoor de score voor rust onveranderd bleef. Na de onderbreking hoefde Tottenham niet lang te wachten op de 3-0. Op aangeven van Dele Alli hield Kane de bal met wat fortuin bij zich in het strafschopgebied en vond hij de ruimte om toe te slaan en zodoende in de voetsporen van enkele voetballegendes te treden. Kane liet vervolgens na zijn tweede te maken. Drie minuten voor tijd werd Eriksen vervangen door Janssen en die scoorde in blessuretijd in twee instanties.