Conte vreest op Old Trafford voor oude bekende: ‘Een heel grote speler’

Antonio Conte is op zijn hoede voor Paul Pogba. Zondagmiddag gaat Chelsea op bezoek bij Manchester United en staat Conte oog in oog met de duurste voetballer aller tijden, die zich onder de Italiaan ontwikkelde bij Juventus. Hoewel Pogba niet volgens iedereen zijn transfersom waard is gebleken, is Conte diep onder de indruk van de middenvelder.

"Ik vind Paul een heel grote speler", vertelt de trainer van koploper Chelsea op de persconferentie voor de kraker. "Hij is een topvoetballer, een enorm talent en een complete speler. Hij is niet alleen fysiek sterk, maar heeft ook een fantastische techniek, veel uithoudingsvermogen en snelheid. Hij heeft het hele pakket dat een moderne voetballer moet hebben", concludeert Conte.

De oefenmeester zegt Pogba erg goed te kennen. Het tweetal werkte tussen 2012 en 2014 samen bij Juventus, waar Pogba als negentienjarige jongen naartoe ging. "Hij was jong, maar zijn capaciteiten werden ons al gauw duidelijk. Daarom stond hij na drie à vier maanden al in het basiselftal. Hij heeft dat seizoen veel geleerd. Hij houdt ervan om hard te werken om zichzelf te verbeteren."

"Paul is een speler die een wedstrijd kan doen kantelen. Hij tikt voortdurend een hoog niveau aan", vindt Conte. Juventus streek in de zomer van 2016 een recordbedrag van 105 miljoen euro op voor Pogba. Volgens de succestrainer lijdt het geen twijfel dat het bedrag vroeg of laat overtroffen gaat worden. "Ja, daar ben ik van overtuigd. Met het geld dat omgaat in de voetbalwereld, kan iemand meer betalen dan er voor Paul is betaald. Dat weet ik zeker."