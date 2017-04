Groningen weigerde Engelse miljoenen: ‘Met 3,3 miljoen zit je in de richting’

FC Groningen had in januari miljoenen kunnen verdienen aan Mimoun Mahi. Een club uit Londen poogde de vleugelspeler over te nemen. Om welke club het gaat laat technisch manager Peter Jeltema niet los, maar dat het om een bod van ongeveer 3,3 miljoen euro ging, wil hij wel bevestigen.

Naar verluidt was het Fulham dat miljoenen bood voor Mahi. "We hebben in de finale van de transferperiode wel even lopen zweten op het bedrag wat een Engelse club voor Mahi bood", zegt Jeltema in het Podium TV-programma FC Noord. "Met 3,3 miljoen zit je aardig in de richting, dat zijn voor FC Groningen grote bedragen. Als zo’n bedrag weer geboden wordt, dan is die weg. Dat lijkt hartstikke reëel."

Groningen wilde Mahi niet laten gaan omdat een aantal andere spelers al was vertrokken. "Dan kun je niet ook nog Mahi verkopen. De supporters hadden denk ik de dug-out in brand gestoken, anders had Nijland hem zelf nog wel op de fiets weggebracht."