‘Ronaldo betaalde tonnen zwijggeld na beschuldiging van verkrachting’

Cristiano Ronaldo zou in 2010 een bedrag van ruim 350.000 euro hebben betaald aan een Amerikaanse vrouw die hem van verkrachting beschuldigde. In ruil daarvoor tekende de vrouw een contract, waarin ze beloofde te zwijgen over het incident en geen aanklacht in te dienen. Dat schrijft Der Spiegel zaterdag op basis van documenten van Football Leaks.

In januari 2010 zou de schikking zijn getroffen. De overeenkomst verplichtte de vrouw ook om de voornamen bekend te maken van alle personen met wie ze over de vermeende verkrachting had gesproken. Ze moest alle documentatie over de zaak vernietigen en mocht tot slot een brief schrijven aan Ronaldo. De advocaat van de stervoetballer zou die vervolgens aan hem voorlezen. De Duitse krant heeft de brief ingezien: de vrouw wijdde zes kantjes aan haar visie op het incident. Ze schreef onder meer over verwondingen die ze opgelopen zou hebben.

De verkrachting vond volgens de documenten plaats op 13 juni 2009 in een suite die Ronaldo huurde in Las Vegas. Dat was twee dagen nadat zijn transfer van Manchester United naar Real Madrid bekend was geworden. Volgens Der Spiegel tonen documenten aan dat de vrouw op die dag belde met de politie van Las Vegas. Ze noemde Ronaldo niet bij naam, maar sprak van een 'publiek figuur' en een 'atleet'. Aan een agent die ter plaatse kwam, vertelde de vrouw dat ze een verkrachtingsonderzoek wilde ondergaan.

Vertegenwoordigers van Ronaldo ontkennen het verhaal met klem. Gestifute, het sportmanagementbedrijf van zaakwaarnemer Jorge Mendes, noemt het artikel 'niets meer dan journalistieke fictie'. "Het vermeende slachtoffer weigert naar voren te komen om het verhaal te bevestigen. De krant heeft het hele artikel gebaseerd op ongetekende documenten, waarin de partijen niet worden geïdentificeerd, op e-mails tussen advocaten waarin Ronaldo niet voorkomt en op een vermeende brief van het zogenaamde slachtoffer, die Ronaldo nooit heeft ontvangen", laat het bedrijf weten in een officieel statement.