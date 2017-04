Ajax trots: ‘Geloof me: Schalke 04 zou in de Eredivisie bovenin meedoen’

Nick Viergever is trots op de prestatie van Ajax tegen Schalke 04 in de Europa League. In de eerste kwartfinalewedstrijd was de ploeg van Peter Bosz donderdag met 2-0 te sterk. Viergever wil de lijn doortrekken naar het duel met sc Heerenveen van zondag. "We willen kampioen worden en dat kan alleen als we alles winnen."

Er moet 'een goed Ajax' staan tegen Heerenveen, weet Viergever. De midweekse krachtsinspanning heeft echter zijn tol geëist. Daley Sinkgraven is er niet bij tegen zijn ex-club. "Daley kreeg last van zijn knie, ik voelde mijn lies, Donny van de Beek moest er tien minuten voor tijd af met kramp. Dat geeft aan hoeveel we hebben moeten geven tegen Schalke. We waren de bovenliggende partij, maar we moeten niet vergeten dat Schalke veel kwaliteit heeft", benadrukt Viergever in gesprek met NUsport.

"Ze staan tiende in de Bundesliga, maar geloof me, in de Eredivisie zouden ze gewoon bovenin meedraaien", schat de verdediger in. Bij Ajax loopt ook genoeg kwaliteit rond, oordeelt de basisklant. Zijn ploeg heeft 'ongelooflijk veel talent' achter de hand. "Tegen Schalke moest Frenkie de Jong tien minuten voor tijd ineens invallen en hij draaide feilloos mee. Matthijs de Ligt stond er de tweede helft weer en Van de Beek verving Lasse Schöne fantastisch."

