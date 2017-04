Feyenoorder mag gaan: ‘Misschien is hij niet zo goed als we allemaal dachten’

Marko Vejinovic en Simon Gustafson lijken bezig aan hun laatste maanden bij Feyenoord. De twee middenvelders vertolken dit seizoen een bijrol in Rotterdam. Ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2019, hebben beide spelers geen sportieve toekomst in De Kuip.

Vejinovic en Gustafson kwamen vorig seizoen nog regelmatig in actie in het team van trainer Giovanni van Bronckhorst. Dit seizoen gaat het duo gebukt onder de concurrentie op het middenveld. "Vejinovic komt niet meer aan de bak”, zegt NOS-commentator Arman Avsaroglu. “Voor hem is er geen plaats meer. Misschien geven ze hem in de voorbereiding nog een kans, maar dat denk ik niet. Hij is mentaal niet sterk genoeg. In de voorbereiding speelde hij zo nu en dan fantastisch, maar het komt er gewoon niet uit."

Gustafson maakte vorig seizoen nog een sterke indruk, maar de Zweed is ver teruggevallen. "Misschien is hij niet zo goed als we allemaal dachten", aldus Avsaroglu. "Van Bronckhorst zegt steeds dat Gustafson in een moeilijke fase zit. Ik denk dat anderen gewoon beter zijn. Als Tonny Vilhena vertrekt, zullen ze bij Feyenoord niet zeggen dat ze zijn opvolger al in huis hebben."