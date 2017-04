‘Loop ik in De Kuip, hoor ik: ‘hey Bas Nijhuis, fijne tyfushond!’

Bas Nijhuis maakte in maart 2005 zijn debuut op het hoogste niveau en loopt dus al ruim twaalf jaar mee als scheidsrechter in het betaald voetbal. De veertigjarige Tukker is dus ook wel wat gewend en is ook niet bang om af en toe de ‘confrontatie’ aan te gaan met supporters, zo vertelt hij in een interview met TC/Tubantia.

Nijhuis zegt dat hij tijdens de warming-up vaak de plek opzoekt waar het meeste geluid vandaan komt: “Loop ik in De Kuip langs de mensen in een rolstoel, hoor ik: ‘hey Bas, fijne tyfushond.’ Dan ga ik er naar toe en wens ik ze een fijne wedstrijd, daar moeten ze dan om lachen.”

Nijhuis vertelt dat hij aanvankelijk alleen werd uitgescholden, maar dat het helpt om simpelweg met die mensen in gesprek te gaan. “Later zwaaiden ze met geld: ‘Bas, kunnen we een penalty kopen?’ Ik zei: die kleine briefjes kan ik amper zien. De keer daarop hadden ze geld op A-4-tjes afgebeeld. Dat vind ik mooi”, besluit Nijhuis, die dit seizoen 35 wedstrijden heeft gefloten in officieel verband.

Bas Nijhuis heeft dit seizoen van alle arbiters de meeste gele kaarten gegeven in de Eredivisie.