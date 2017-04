Feyenoord juicht om terugkeer: ‘Hij is niet te vergelijken met Dolberg’

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan in het slot van de competitie weer beschikken over topscorer Nicolai Jörgensen. De Deense spits stond de afgelopen wedstrijden met een blessure aan de kant. Eric Botteghin is blij dat de topschutter weer op tijd terug is voor het duel met FC Utrecht van aanstaande zondagmiddag.

Jörgensen viel geblesseerd uit tegen Ajax (2-1), waarna Feyenoord ook punten liet liggen tegen PEC Zwolle (2-2). Zondag zal de spits weer aan de aftrap verschijnen in De Kuip. "Hij is onze topschutter, in dit deel van de titelstrijd hebben we zijn goals nodig”, zegt Botteghin in gesprek met De Telegraaf. “Nicolai is fit en oogt weer sterk. Het elftal heeft hem gewoon nodig. Het is zo’n sterke gozer, die als spits in mijn ogen echt compleet is. Hij denkt aan het team en weet waar de ruimtes liggen achter de defensie en zoekt die op. Verder is hij lastig door zijn fysiek, is net zo lang als ik en kan geweldig kaatsen en acties maken als hij met zijn rug naar je toestaat. Daarnaast maakt hij de kansen in de zestien makkelijk af."

De media vergelijken Jörgensen regelmatig met Ajax-spits Kasper Dolberg. Volgens Botteghin zijn de twee niet te vergelijken. "Hij is niet te vergelijken met Dolberg. Nicolai straalt ervaring en slimheid uit. Hij heeft niet voor niks voor FC Kopenhagen en in de Bundesliga gespeeld, en is vaste keus in de Deense nationale ploeg."