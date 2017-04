'Als ik PSV was zou ik eerder Janssen huren van Tottenham’

Luuk de Jong is bezig aan een teleurstellend seizoen bij PSV. Waar hij afgelopen seizoen nog goed was vor 32 doelpunten in 44 wedstrijden, staat de teller nu op negen treffers in 27 wedstrijden. Pierre van Hooijdonk verwacht niet dat trainer Phillip Cocu met nog vier wedstrijden te gaan De Jong ineens op de bank zal zetten, maar met oog op volgend seizoen lijkt de aanvoerder van de Eindhovenaren zich wel zorgen te moeten maken.

De Jong werd de afgelopen twee competitieduels voor het laatste fluitsignaal gewisseld. Tegen Willem II werd hij zelfs na 45 minuten al naar de kant gehaald ten faveure van Jürgen Locadia. "Cocu heeft altijd zijn vertrouwen in Luuk de Jong getoond en ik verwacht dat dit nu ook zo blijft", zegt Van Hooijdonk tegen de NOS. "Het lijkt me sterk dat Cocu in deze cruciale fase de boel gaat omgooien. Hij gaat De Jong niet slachtofferen. Het enige dat ik me kan bedenken is dat Cocu als verrassing De Jong voor de wedstrijd tegen Ajax (zondag 23 april, red.) buiten de basis laat en dan Locadia in de spits zet. Maar zaterdag zie ik gewoon een basisplaats voor De Jong.”

Van Hooijdonk vindt niet dat de houdbaarheidsdatum van De Jong is verstreken. Een nieuwe spits aantrekken is volgens de oud-international dan ook niet de oplossing. "Dat vind ik niet. Iedereen maakt een teleurstellende periode mee”, aldus Pi-Air. Klaas-Jan Huntelaar, na dit seizoen transfervrij op te halen bij Schalke 04, is volgens Van Hooijdonk niet de gewenste spits bij PSV. "Huntelaar wordt nu veel genoemd bij Ajax, maar als ik PSV was zou ik eerder nog Vincent Janssen een jaar huren van Tottenham bijvoorbeeld."