Ödegaard baalt van ‘Real Madrid-afspraak’: ‘Ik weet dat het niet waar is’

De komst van Martin Ödegaard naar sc Heerenveen ging samen met veel media-aandacht en torenhoge verwachtingen. De Real Madrid-huurling moet vooralsnog genoegen nemen met een plek op de bank en werkt er hard aan om nog een rol van betekenis te spelen in het slot van de competitie. Spijt van zijn keuze voor Friesland heeft hij niet. “Ik word hier een betere speler, merk ik”, aldus het Noorse talent.

Ajax deed in het seizoen 2014/15 veel moeite om het talent van Strömsgodset naar Amsterdam te halen. Hij koos voor Real Madrid, maar kwam daar niet aan de bak. Naar verluidt klopte het kamp-Ödegaard afgelopen winter aan bij Ajax, maar die hoefden de Noorse tiener niet meer. Zondag gaat Ödegaard met Heerenveen op bezoek bij de club waar hij had kunnen spelen, maar zal daar waarschijnlijk niet vanuit de basis starten. "Als het even tegenzit, moet je niet té teleurgesteld reageren. Het is geen crisis voor Martin Ödegaard. Ik weet dat ik de kwaliteiten heb om te spelen. Mijn tijd komt nog wel”, zegt hij in de Leeuwarder Courant.

In januari werd Ödegaard als een ster onthaald in Friesland. "Daar moet je mee dealen, want zo gaat het in voetbal. Maar soms denk ik: relax a little bit. Ik vind het bijvoorbeeld vreemd dat mensen soms dingen creëren”, vervolgt de achttienjarige aanvallende middenvelder. "Neem het verhaal dat Heerenveen 40.000 euro moet betalen aan Real Madrid, voor elke wedstrijd waarin ik niet speel. Ik weet dat het niet waar is. De coaches ook. Maar iets wat iemand verzint, staat vervolgens wél in alle kranten. Het vervelende daarvan: veel mensen geloven dat het waar is."