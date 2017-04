Zaterdag, 15 April 2017

Klaassen bereikt persoonlijk akkoord met Lazio

Real Madrid is bereid om AS Monaco tegemoet te komen bij een transfer van Kylian Mbappé. De Koninklijke wil het supertalent nog een jaar in het prinsdom laten spelen, om hem vervolgens in 2018 naar het Santiago Bernabéu te halen. (Marca)

Davy Klaassen heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Lazio en gaat vier miljoen euro per jaar verdienen in Rome. De club uit de Serie A heeft tien miljoen euro over voor de Ajax-aanvoerder. (Calciomercato)

Wanneer Ajax en Lazio niet tot een akkoord komen, dan zijn er nog andere kapers op de kust. De Oranje-international staat ook in de belangstelling van Villarreal, Everton en Southampton. (Calciomercato)

De onderhandelingen tussen West Ham United en Michail Antonio over een nieuw contract staan momenteel op een laag pitje. De vleugelspeler hoopt op een weeksalaris van zo’n 82 duizend euro. (The Guardian)

Josep Guardiola hakt aan het einde van het seizoen de knoop door over de toekomst van Joe Hart bij Manchester City. De doelman wordt dit seizoen verhuurd aan Torino. (Daily Mirror)