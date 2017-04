‘Ze schelden je in De Kuip verrot, maar dat is alleen maar leuk’

Yassin Ayoub speelde in de jeugd van Ajax en kan die club nu een plezier doen wanneer hij met FC Utrecht punten weet af te snoepen van Feyenoord. De Domstedelingen gaan zondag op bezoek in De Kuip en de 23-jarige Ayoub geniet van dergelijke wedstrijden, zo vertelt hij in gesprek met RTV Utrecht.

De sfeer in het stadion van Feyenoord kan Ayoub wel bekoren: “Het is een heerlijk gevoel voor iedere voetballer. Zo wil iedere voetballer elke week spelen. Ze schelden je verrot, maar dat is alleen maar leuk. Dat hoort bij het spel. Al helemaal mooi als je daar een goed resultaat kan boeken.”

Ayoub hoopt dat de volle Kuip en de hectische atmosfeer het beste in FC Utrecht naar boven kan brengen. “Als wij Feyenoord van de mat spelen en De Kuip is stil, dan doe je wel iets goed. Ze gaan volle bak spelen, want ze willen kampioen worden.” Ayoub staat dit seizoen na 29 wedstrijden in de Eredivisie op vier doelpunten en negen assists.