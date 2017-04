Peeters keert niet terug naar Nederland: ‘Real is gelukkig met hem’

Mink Peeters kan op de korte termijn waarschijnlijk een aanbieding van Real Madrid tegemoetzien. De achttienjarige linksbuiten heeft nog maar een contract tot de zomer van 2018, maar Real-watcher Alberto Piñero verwacht dat dat verlengd gaat worden.

“Real is gelukkig met hem, ondanks dat hij niet veel gespeeld heeft. Dus als ze hem willen behouden, is het zeer waarschijnlijk dat ze hem een nieuw contract aanbieden”, aldus de verslaggever op de website van Goal. Peeters speelt voor de Onder-19 van Real en werd onlangs met die ploeg kampioen, al is hij vanwege blessureleed dit seizoen niet vaak in actie gekomen.

Piñero stelt vast dat Peeters ‘een goede ontwikkeling’ doormaakt en dat trainer Guti tevreden over hem is. Een tijdelijke overstap naar clubs als NEC en PSV, die interesse zouden hebben, zit er volgens de journalist niet in: “Het idee is dat Mink volgend seizoen bij Real Castilla gaat spelen, zelfs wanneer er een aantal clubs geïnteresseerd is in hem. Real is gelukkig met hem en hij is gelukkig bij Real.”