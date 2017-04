Ajax-talent roemt breedte van selectie: ‘Daar ben ik een voorbeeld van’

Donny van de Beek speelde donderdagavond een uitstekende wedstrijd in de Europa League tegen Schalke 04. De negentienjarige middenvelder startte vanuit de basis door een schorsing van Lasse Schöne. Het Ajax-talent zal naar alle waarschijnlijkheid zondag tegen sc Heerenveen weer plaats moeten nemen op de bank. Van de Beek beseft dat hij geduld moet hebben.

Van de Beek was nadrukkelijk aanwezig tegen Schalke en kreeg zelfs een plek in het UEFA Team van de Week. "Als je dit soort fantastische avonden beleeft, wil je natuurlijk alles spelen. Maar de kans is groot dat ik er tegen Heerenveen weer naast sta”, legt hij uit in De Telegraaf. “Dat is lastig, maar even geduld nog. Ajax heeft gezegd dat mijn kansen vanzelf komen. De breedte bepaalt de kracht van een selectie. Ik moet zorgen dat ik daar – net als een aantal anderen – een goed voorbeeld van ben."

De talentvolle Ajacied speelde misschien wel zijn beste wedstrijd in het eerste van Ajax. "Het was niet makkelijk om Lasse te vervangen, want iedereen weet dat hij een heel belangrijke speler is. Maar ik denk dat ik het prima heb gedaan. Alleen zat het met mijn schoten net niet mee”, klinkt het. "Het was helemaal niet raar geweest als we hier met een 4-0 of 5-0 overwinning van het veld waren gestapt. Dat hebben we tegen Feyenoord ook gehad, dus dat is wel een puntje waaraan we moeten werken."

De UEFA neemt na de wedstrijd tegen Schalke 04 maar liefst drie Ajacieden op in het 'Team van de Week'! #klaassen #younes #vdbeek #ajax #uel A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Apr 14, 2017 at 2:53am PDT