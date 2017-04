‘Jongens van Ajax hebben me gevraagd om van Feyenoord te winnen’

Met nog vier competitiewedstrijden voor de boeg en een achterstand van een punt op koploper Feyenoord, is het voor Ajax zaak dat de Rotterdammers punten gaan laten liggen in de strijd om de landstitel. Zondagmiddag gaat FC Utrecht op bezoek in De Kuip en vestigt Ajax de hoop op Richairo Zivkovic, de spits die is uitgeleend aan de nummer vier van de Eredivisie.

Zivkovic was afgelopen donderdag aanwezig bij het Europa League-duel tussen Ajax en Schalke 04 (2-0) en sprak daar een aantal spelers van de club waar hij onder contract staat. "Er zijn genoeg jongens van Ajax die me hebben gevraagd om voor hen te winnen van Feyenoord”, zegt de spits in geprek met De Telegraaf. “Het is voor ons in de eerste plaats een wedstrijd die we gewoon willen winnen om vierde te worden. En ten tweede hopen we het kampioensfeestje van Feyenoord te verstoren."

Yassin Ayoub hoopt namens Utrecht eveneens de punten mee te nemen uit Rotterdam. Eerder dit seizoen werd het 3-3 in Stadion Galgenwaard. "We speelden Feyenoord helemaal weg, ze hadden niks te vertellen. Dat neem je wel mee in de aanloop naar zo’n nieuwe wedstrijd, net als de verloren bekerfinale van vorig seizoen."