‘Er gaan op Paaszaterdag honderden fans mee naar Twente, dat is zo super’

Voor NEC nadert het moment van de waarheid. De Nijmegenaren verloren tien van hun laatste elf competitiewedstrijden en zijn inmiddels afgezakt naar een zestiende plaats in de Eredivisie. De druk op trainer Peter Hyballa is dan ook enorm, maar de Duitser weet zich evenwel nog altijd gesteund door zowel de clubleiding als de aanhang van NEC.

"De steun van de fans blijft geweldig. Na de nederlaag tegen Ajax (1-5 nederlaag, red.) kregen we nog steeds applaus en nu gaan er op Paaszaterdag honderden fans mee naar Twente, dat is zo super", zegt Hyballa vrijdag in aanloop naar het treffen met FC Twente op het digitale thuis van NEC. "Wat zij voor ons blijven doen, betekent heel veel. Aan ons om daar antwoord op te geven op het veld."

"Het spel is er met vlagen wel, alleen de resultaten blijven nu uit", vervolgt de coach. "Dat maakt dat we nu echt nog vier finales te spelen hebben. Het zijn allemaal lastige wedstrijden, maar in eigen huis hebben we Twente al verslagen, dus waarom zou dat uit ook niet kunnen?", vraagt Hyballa zich hardop af.

De laatste dagen was er veel te doen om Hyballa, die vriendelijk bedankte voor het aanbod van de clubleiding om het seizoen af te maken met een extra, ervaren man op de bank. "Natuurlijk krijgen spelers ook de randzaken mee en ze komen ook met vragen naar mij toe, maar we kunnen ons daar niet door laten afleiden. Ik geef ook m'n interviews over de situatie, maar blijf ook op dezelfde manier training geven", besluit de oefenmeester.