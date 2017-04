Weghorst krijgt staande ovatie: ‘Dat zegt iets over deze mensen’

Wout Weghorst besliste vrijdag het duel tussen Heracles Almelo en AZ in het voordeel van de bezoekers, want de aanvaller maakte een doelpunt en gaf een assist. Hij kreeg na afloop applaus van het publiek dat hem in de voorgaande jaren zo heeft toegejuicht en dat deed de 24-jarige Weghorst goed.

“Dat zegt denk ik wat over deze supporters en mensen. Ik kreeg een staande ovatie. Ze zongen mij zelfs toe. Dat zijn mooie momenten. Op dat moment net zo mooi als een overwinning”, aldus Weghorst in een interview met NH.

De voormalig international van Jong Oranje maakte voor het eerst in zijn loopbaan in één seizoen dertien doelpunten in de Eredivisie en bereikte dus een persoonlijk record. Tot dusverre staat de teller van Weghorst bij AZ op veertien officiële treffers.