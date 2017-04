VVV viert promotie in de stad: ‘Nu mag je iets meer, dus we gaan feesten’

VVV-Venlo gaat voor het eerst sinds 2013 weer de Eredivisie in, want de club uit Limburg is na de 1-2 overwinning op RKC Waalwijk zeker van promotie. Trainer Maurice Steijn heeft zijn spelers toestemming gegeven om de stad in te gaan.

“Dat mag wel even. Dit was de climax, supermooi”, aldus Steijn in gesprek met 1Limburg. “Met een heel bescheiden budget hebben we een heel goede ploeg opgebouwd. We hebben heel gericht gekeken naar wat we nodig hadden, we hebben met name gekeken naar karakter.”

“Als je zoiets behaalt, mag je wel iets meer. Het ging om promotie. Die doestelling is behaald, dus feesten”, glimlachte Ralf Seuntjens na afloop voor de camera van FOX Sports. “We gaan de Eredivisie in. Ik ook, zeker. Ik verheug me er erg op.”