Brille van Di María helpt pover PSG op weg in Angers

Paris Saint-Germain heeft de druk op koploper AS Monaco vrijdagavond flink weten op te voeren. De hoofdstedelingen wonnen de lastige uitwedstrijd bij SCO Angers door twee doelpunten van Ángel Di María en komen nu in punten gelijk met de Monegasken: 2-0. Monaco speelt later dit weekeinde nog in eigen huis tegen Dijon.

PSG is sinds de uitschakeling in de Champions League door Barcelona uitstekend in vorm. Het elftal van Unai Emery won zijn laatste vijf wedstrijden in alle competities en was dus met vertrouwen afgereisd naar Angers voor het duel met de middenmoter. PSG had aanvankelijk echter moeite om een opening te vinden in de hechte defensie van de thuisploeg, die slechts drie van zijn laatste zeventien duels op eigen veld verloor.

Uiteindelijk gaf de individuele klasse van Di María de doorslag. De Argentijn mocht na een klein half uur spelen aanleggen voor een vrije trap op grote afstand van het doel van Alexandre Letellier en liet de doelman van Angers vervolgens kansloos met een prachtig schot. PSG maakte daarna een povere indruk en had het uiteindelijk aan keeper Kevin Trapp te danken dat de punten meegingen naar Parijs. De Duitser had twintig minuten voor tijd een cruciale redding in huis op een poging van Dame N'Doye, alvorens Di María het treffen in de slotfase op slot gooide met zijn tweede doelpunt van de avond.