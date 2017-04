Weghorst eist absolute hoofdrol op en doet zijn oude club Heracles pijn

AZ heeft eindelijk weer een uitzege weten te boeken in de Eredivisie. De Alkmaarders wisten de laatste drie duels buitenshuis niet te winnen, maar rekenden vrijdagavond met 1-2 af met Heracles Almelo. AZ staat nu met 46 punten uit 31 speelronden op de zesde plaats, terwijl Heracles met 37 punten negende staat.

AZ won de laatste zes competitieduels met Heracles en hield ook dit keer dus drie punten over aan de confrontatie met de Almeloërs. Het team van trainer John van den Brom wist in de tweede helft pas het verschil te maken, al mocht het een wonder worden genoemd dat men voor rust niet tot scoren kwam. De gasten hadden binnen de minuut al op 0-1 kunnen staan toen Bram Castro een treffer van voormalig Heraclied Wout Weghorst voorkwam. De doelman moest zich drie minuten later opnieuw inspannen, al zag hij dit keer de poging van Dabney dos Santos naast het doel verdwijnen. Het was duidelijk dat AZ het liefst zo snel mogelijk wilde scoren in het Polman Stadion.

De Alkmaarders kregen in het vervolg van het eerste bedrijf nog kansen via opnieuw Weghorst en Dos Santos én Alireza Jahanbakhsh, maar Castro gaf zich niet gewonnen. Aan de andere kant deelde Heracles ook een paar speldenprikken uit: de door Feyenoord begeerde Justin Hoogma kopte al vroeg in de wedstrijd uit een hoekschop rakelings naast en in de slotfase van het eerste bedrijf dook Brandley Kuwas twee keer gevaarlijk op voor de kooi van Tim Krul. De doelman hoefde echter nooit serieus te zweten. In de tweede helft sloeg AZ, nadat Derrick Luckassen al dreigend was geweest, relatief snel toe. Na 53 minuten lag de bal immers in het mandje.

Weghorst ontving de bal van Joris van Overeem en knalde van dichtbij hard raak: 0-1. Van Overeem kreeg daarna na een uitstekende counter de gelegenheid om het duel in het slot te gooien, maar de middenvelder prikte de bal naast het doel van Castro. Heracles bleef daardoor hoop houden op een goed resultaat, maar zag die vervliegen toen Jahanbakhsh acht minuten voor tijd na voorbereidend werk van Weghorst de 0-2 tegen de touwen werkte. Via Dabney was AZ hierna nog dicht bij de 0-3; hij raakte de paal. In de slotfase deed Kuwas uit een vrije trap wat terug, maar verder dan die 1-2 kwam Heracles niet meer.