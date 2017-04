Benfica legt druk bij FC Porto na dubbelslag van Jonas

Benfica heeft een nieuwe stap gezet richting de 36e titel in de geschiedenis en de derde in successie. Het team van Rui Vitória had vrijdagavond geen kind aan Marítimo en won met 3-0; Jonas maakte twee doelpunten in het Estádio da Luz. Benfica moet nu hopen dat FC Porto zaterdagavond punten laat liggen tegen Sporting Braga.

Benfica nam in de laatste elf minuten van de eerste helft afstand van Marítimo: Luis Martins maakte met een sliding een eigen doelpunt en daarna maakte Jonas er 2-0 en 3-0 van. De Braziliaan vond met een verdekt schot de korte hoek en uit een rebound schoot hij zijn tweede van de avond binnen. Benfica had vaker kunnen scoren, maar doelman Charles voorkwam met een katachtige redding een eigen treffer van Raúl Silva en Kostas Mitroglou liet ook nog een uitstekende mogelijkheid liggen.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar opnieuw van Benfica: Mitroglou mikte na een voorzet van Rafa Silva net naast. Onder anderen Salvio en Victor Lindelöf kregen in het vervolg nog mogelijkheden om de voorsprong voor Benfica uit te breiden, maar zij slaagden er niet in om Charles te verschalken en daardoor bleef het bij 3-0 in Lissabon.