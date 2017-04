‘Ajax was echt goed tegen Schalke, het is mooi om je met hen te meten’

Ajax maakte donderdagavond indruk met een 2-0 overwinning op Schalke 04 in de kwartfinales van de Europa League. Komend weekeinde wacht in de competitie een duel met sc Heerenveen en ook bij de Friezen had men genoten van het optreden van de Amsterdammers.

"Het was een aardige happening, Ajax was echt goed", vertelde assistent-trainer Tieme Klompe op de persconferentie. Klompe fungeert normaal gesproken als rechterhand van coach Jurgen Streppel, maar laatstgenoemde liet vrijdag vanwege persoonlijke omstandigheden verstek gaan. "Het is mooi om je met Ajax te meten. Ze zijn in vorm en als je de bal op eigen helft verliest, jagen ze je als gek op. Dat vergt veel energie, maar vond ik wel opvallend."

Ondanks de topvorm waarin Ajax momenteel verkeert, ziet Klompe kansen voor Heerenveen. "Als je door die eerste druk heen kunt komen en iemand vrij kunt spelen, dan staan zij heel ver van de goal en ligt er ruimte. Dat is heel leuk bedacht, maar AZ bijvoorbeeld, had daar tegen Ajax heel veel moeite mee. Feyenoord en Schalke kwamen ook onder die trein. Dus dat wordt wel een uitdaging", aldus Klompe, die niet verwacht dat de eventuele vermoeidheid Ajax parten zal spelen. "Als je midweeks met 2-0 van Schalke wint, geeft dat ook energie."