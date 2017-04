Ajax droomt van dubbel: ‘We doen nog op twee fronten mee, dat is mooi’

Ajax gaf donderdagavond in de eerste ontmoeting met Schalke 04 in de kwartfinales van de Europa League zijn visitekaartje af. De Amsterdammers waren heer en meester op eigen veld en verschaften zichzelf met een 2-0 zege uiteindelijk een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in Gelsenkirchen. Peter Bosz zegt op dit moment te genieten van zijn elftal. “Het is half april en we doen nog op twee fronten mee. Dat is mooi.”

“Het gaat om winnen. Als je dat ook nog op een leuke manier doet zoals gisteren, dan is het fijn om trainer te zijn”, vertelt Bosz op de officiële website van Ajax. "We winnen de laatste weken niet alleen, we spelen ook prima voetbal. Dat was tegen Feyenoord al zo, en daarvoor tegen FC Kopenhagen ook. Alleen zat die rotwedstrijd tegen Excelsior ertussen." Ajax won zijn vier laatste wedstrijden in alle competities, nadat het vorige maand duur puntverlies leed op bezoek bij Excelsior (1-1).

"In de Nederlandse competitie kun je over het algemeen aardig inschatten wat de krachtsverhoudingen zijn. Met een tegenstander die je eenmalig ontmoet is dat veel moeilijker", vervolgt Bosz. "Vooraf was ik gewoon erg benieuwd of we het tegen een goede tegenstander als Schalke ook konden laten zien, en dat zonder een belangrijke speler als Lasse Schöne. Maar Donny van de Beek heeft het geweldig gedaan. Het was gewoon een heel goede wedstrijd van onze kant."

