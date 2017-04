Talent spreekt zich uit: ‘Ik hoop op Ajax 1 en anders op een andere club’

Damil Dankerlui kwam dit seizoen 31 keer in actie in de Jupiler League en is dus een vaste waarde bij de beloften van Ajax, maar de linkerverdediger heeft zijn debuut in het eerste nog altijd niet gemaakt. De twintigjarige Dankerlui wacht geduldig op zijn kans, zo vertelt hij op de officiële website van de Amsterdammers.

“Ik geloof nog altijd in Ajax 1. Dat vertrouwen moet je altijd houden. Dan kom je er vanzelf. Als de kans komt, weet ik wel zeker dat ik er klaar voor ben”, aldus Dankerlui, die nog maar tot medio 2018 vastligt bij Ajax. Het talent wenst snel duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst.

“Ik hoop dat de club deze zomer al iets kan aangeven. Ik heb nog een contract tot 2018, maar ze gaan natuurlijk niet tot het laatste moment wachten”, besluit Dankerlui. “Ik hoop op een kans bij Ajax 1, op de linksbackpositie, of anders op een mooie Eredivisieclub. Wellicht is verhuren een optie. Als ik een stapje terug moet doen, dan is dat maar zo. Als ik maar speel, dat is het belangrijkste.”