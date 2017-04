‘Ik moet nog hard werken om in de voetsporen van Robben te treden’

Gastón Pereiro deed dit seizoen in 26 competitiewedstrijden mee en hoewel dat een keurig aantal is, is de aanvaller uit Uruguay lang niet altijd zeker van een basisplaats bij PSV. De linkspoot heeft daar wel begrip voor, vertelt hij aan De Telegraaf.

“Het (het hebben van een basisplaats, red.) is zeker belangrijk voor me. Ik wil mijn team namelijk helpen met goals. Ik krijg genoeg kansen en ik wil er nog meer scoren natuurlijk. Doelpunten geven veel vertrouwen. Of ik de keuzes van de coach begrijp? Jazeker. Hij bepaalt en wil het beste voor het team. Dus ik heb wel begrip voor zijn keuzes”, aldus de 21-jarige Pereiro.

De voormalig jeugdinternational probeert, om beter te worden, zich te spiegelen aan spelers als Arjen Robben. Ook de Nederlands international komt immers voornamelijk vanaf de rechterflank. “Maar ik ben niet de Arjen Robben van Uruguay. Ik moet nog heel hard werken om in zijn voetsporen te treden”, klinkt het. Pereiro speelde tot dusverre 73 duels voor PSV en daarin kwam hij tot 25 treffers en zeven assists.