‘Arsenal heeft in ‘sterspeler’ van Schalke 04 eerste versterking binnen’

Sead Kolasinac ruilt Schalke 04 naar alle waarschijnlijkheid in voor Arsenal. De clubs hebben de transfer nog niet bevestigd, maar BIHscout weet dat de deal rond is en dat de linkerverdediger na dit seizoen transfervrij overstapt naar Londen.

De 23-voudig international van Bosnië-Herzegovina werd ook in verband gebracht met clubs als Everton, Manchester City, Juventus, AS Roma en AC Milan, maar Arsenal lijkt de strijd dus in zijn voordeel te hebben beslecht. Kolasinac speelt sinds de zomer van 2011 voor Schalke en beschikt er nu over een aflopende arbeidsovereenkomst.

De linksback, die ook op het middenveld uit de voeten kan, speelde tot dusverre 118 officiële wedstrijden voor die Knappen en daarin kwam hij tot vier doelpunten en elf assists. Kolasinac kwam in het Europa League-duel overigens vanwege een blessure niet in actie; hij werd vervangen door Dennis Aogo.