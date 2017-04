Emotioneel betoog van Bartra: ‘Mijn langste en moeilijkste minuten’

Marc Bartra raakte dinsdag als enige inzittende gewond bij de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund en moet ongeveer vier weken toekijken. Op zijn Instagram-pagina reageert de centrale verdediger uit Spanje nu op alle gebeurtenissen. Hij spreekt van de langste en moeilijkste minuten van zijn leven.

“Ik zou deze ervaring niemand in de wereld toewensen”, aldus de 26-jarige Bartra. “De pijn, de paniek en de onduidelijkheid omdat je niet weet wat er gaande is en hoelang het gaat duren... dit waren de langste en moeilijkste vijftien minuten van mijn leven. De schok neemt langzaam maar zeker af, maar het verlangen om te leven, vechten, werken, lachen, huilen, het houden van de mensen van wie ik houd, het ruiken van het gras en het blijven voetballen, is alleen maar sterker geworden. Het motiveert mij. Het enige wat ik wil vragen is dat iedereen in vrede kan leven en dat de oorlogen achter ons kunnen worden gelaten”, schrijft Bartra.

“Als ik naar mijn pols kijk, dan zie ik dat die gezwollen en gewond is. Maar weet je wat ik eigenlijk voel? Trots. Als ik er naar kijk, dan voel mij trots, want ze hadden ons nog veel meer aan willen doen. Ik bedank de doktoren, de verzorgsters, de fysiotherapeuten en alle anderen die mij hebben geholpen bij de revalidatie. De duizenden mensen, media, organisaties, Borussia Dortmund en mij collega’s die mij hebben gesteund, zeg ik dat ik door hen alleen maar meer kracht heb gekregen om door te gaan”, aldus Bartra, die tot dusverre 29 wedstrijden in het eerste elftal van die Borussen speelde.