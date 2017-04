Utrecht niet bezig met titelstrijd: ‘Dat kampioenschap interesseert ons niks’

Voor FC Utrecht staat komende zondag het bezoek aan Feyenoord op het programma. De ploeg van trainer Erik ten Hag kan een belangrijke rol spelen in de titelstrijd door de Rotterdammers punten af te snoepen. Aanvoerder Willem Janssen zegt dat FC Utrecht niet bezig is met de titelstrijd.

“Dat kampioenschap interesseert ons niks. Het is leuk om een wedstrijd in een volle Kuip te spelen en dat heel Nederland kijkt. Dit scenario is natuurlijk prachtig”, zegt Janssen in gesprek met FOX Sports. Eerder dit seizoen eindigde de ontmoeting tussen FC Utrecht en Feyenoord in de Domstad in een 3-3 gelijkspel.

“Het zou leuk zijn als wij een goede prestatie zouden kunnen neerzetten. Omdat wij natuurlijk vierde willen worden en dit wedstrijden zijn waarin je je extra zou kunnen laten zien”, vervolgt de middenvelder, die niks hoorde van Utrecht-supporters die Ajax niet aan de titel willen helpen. “Nee, ik zag alleen op internet en televisie grappige filmpjes."