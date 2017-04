‘Voor mij is Zlatan momenteel een van de beste spelers ter wereld’

Voor Chelsea staat komende zondag het bezoek aan Manchester United op het programma. The Blues hebben een voorsprong van zeven punten op naaste achtervolger Tottenham Hotspur, met nog zeven wedstrijden te gaan. Manager Antonio Conte vreest vooral één specifieke speler in de wedstrijd tegen the Red Devils.

“Voor mij is Zlatan momenteel één van de beste spelers ter wereld. Hij kan niet alleen goed afmaken, maar hij is ook een teamspeler. Het is goed om zo’n type speler in je selectie te hebben”, zegt de Italiaanse oefenmeester over de Zweedse spits. “Ik denk dat Zlatan momenteel in de beste vorm van zijn leven verkeert. We moeten defensief alles op orde hebben als Ibrahimovic in het strafschopgebied is.”

“Hij is erg gevaarlijk, vooral als hij aan de bal komt”, vervolgt Conte zijn verhaal. “Om die reden moeten mijn spelers heel geconcentreerd zijn. Om het hele team van Manchester United te stoppen, niet één speler. United heeft een aantal hele goed spelers, topspelers.”