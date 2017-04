Ajax komt gehavend uit kraker en mist basiskracht tegen Heerenveen

Ajax is niet helemaal zonder kleerscheuren uit de wedstrijd tegen Schalke 04 gekomen. De club heeft via de officiële kanalen namelijk laten weten dat Daley Sinkgraven de wedstrijd tegen zijn oude club sc Heerenveen van zondag aan zich voorbij moet laten gaan.

De linksback werd in de rust van het Europa League-treffen vervangen door Matthijs de Ligt en heeft een verrekking in een band van zijn linkerknie opgelopen. Hoe lang hij precies uitgeschakeld is, is nog niet duidelijk. Voor Sinkgraven blijft een weerzien met zijn oude club, waar hij tussen 2013 en 2015 onder contract staat, dus uit.

De verdediger was overigens niet de enige die het duel met die Knappen niet ongeschonden afsloot, al lijkt de rest van de kwetsuren mee te vallen: “Nick Viergever had last van zijn lies, Davinson Sánchez van zijn rug. Er liepen wel wat jongens bij die even op hun tanden moesten bijten. Dat heb je altijd na een Europese wedstrijd. Jongens hebben dan wat kneuzingen en tikkies. Maar we hebben twee dagen om te herstellen”, vertelde Peter Bosz na de wedstrijd bij FOX Sports.