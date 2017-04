Feyenoord laat beloftenteam toch instromen in voetbalpiramide

Vanaf seizoen 2018/2019 laat Feyenoord de beloften instromen in de zogenaamde voetbalpiramide, zo heeft trainer Giovanni van Bronckhorst bekend gemaakt. Op welk niveau Jong Feyenoord zal gaan acteren, is voorlopig nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk zal dat niet op het laagste amateurniveau zijn.

In maart liet de KNVB weten dat nieuwe beloftenteams niet op het laagste niveau hoeven in te stromen. Eerder besloten de Rotterdammers om Jong Feyenoord nog niet mee te laten doen in de voetbalpiramide, terwijl tal van betaald voetbalclubs dat wel gedaan hebben. Nu heeft Van Bronckhorst er binnen de club op aangedrongen dat Jong Feyenoord uit de reservecompetitie moet stappen en in moet stromen in de voetbalpiramide.

“Ik heb het hier al langer over met de club. In het verleden koos Feyenoord ervoor om in de reservecompetitie te blijven spelen. Dat had een financiële reden waar ik begrip voor had, maar ik wil ook stappen maken”, aldus Van Bronckhorst op een persconferentie. Hij zegt nog niet te weten op welk niveau Feyenoord in zal stromen.

Op dit moment hebben dertien betaald voetbalclubs een beloftenteam in de voetbalpiramide. De beloften van Ajax, PSV en FC Utrecht spelen in de Jupiler League. Jong AZ komt daar volgend seizoen bij, want zij zijn al kampioen in de Tweede Divisie. Daar spelen ook Jong FC Twente, Jong Vitesse en Jong Sparta Rotterdam dit seizoen. De beloften van FC Groningen, Achilles'29, Almere City FC, De Graafschap, FC Volendam en Brabant United (FC Den Bosch en RKC Waalwijk) spelen in de Derde Divisie.