‘Ik ben nog steeds belangrijk voor PSV, maar het is niet zo als eerst’

PSV-trainer Phillip Cocu wisselde aanvoerder Luuk de Jong vorige week in de wedstrijd tegen Willem II al in de rust. De spits verkeert niet in de beste vorm van zijn leven en baalt daarvan. De Jong snapt wel dat Cocu ervoor koos om Jürgen Locadia tegen de Tilburgers in het veld te brengen.

“Nou ja, een rotweek.. Ik probeer gewoon weer mijn trainingen op te pakken. Uiteindelijk waren het twee wedstrijden kort op elkaar. De trainer koos ervoor om met Locadia een frisse jongen in te brengen. Hij is natuurlijk goed bezig de laatste wedstrijden, dus dat is te begrijpen. Dan ga je gewoon keihard aan de slag”, zegt De Jong in gesprek met PSV TV.

“Voetballend ben ik nog steeds belangrijk voor het team, maar je wilt het nu in doelpunten en assists uitdrukken. Het is niet zo als de voorgaande twee jaar. Natuurlijk baal je daar verschrikkelijk van. Als ik meer had gescoord en het team meer had gescoord, dan had je misschien een betere uitgangspositie kunnen neerzetten in de eerste seizoenshelft”, stelt de spits, die niet denkt dat PSV nog kampioen kan worden. “Ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op de tweede plek.”