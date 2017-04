Cocu krijgt slecht nieuws: ‘Jammer voor ons en voor hem’

PSV neemt het zaterdagavond op tegen ADO Den Haag en zal, om de minieme hoop op prolongatie van de landstitel in leven te houden, in ieder geval moeten winnen van de nummer dertien van de Eredivisie. Enkele blessuregevallen bezorgen trainer Phillip Cocu echter wel lichte kopzorgen, zo maakte hij vrijdagmiddag duidelijk tijdens een perspraatje.

PSV zal het moeten doen zonder Jetro Willems en Jorrit Hendrix, die een onderbeenblessure opliep op de training, en vooral voor die laatste is dat een hard gelag: “Ik vind het erg jammer voor het team en voor hemzelf. Jorrit kwam er echt weer aan, hij manifesteerde zich goed. Hopelijk is hij er enkel deze week niet bij”, tekent de officiële website van de Eindhovenaren op.

Het wordt voor PSV in ieder geval een belangrijke wedstrijd: “Als we niet in staat zijn te winnen, belanden we in niemandsland. We willen juist het maximale uit de laatste vier duels halen.” Zijn ploeg treft daarbij een tegenstander in vorm, die zijn laatste drie wedstrijden wist te winnen: “Van de buitenkant is moeilijk te beoordelen hoe dat komt. Wat je wel ziet is dat de trainer vasthoudt aan dezelfde patronen: een herkenbaar team dat opteert in een ongewijzigde tactiek. Dat is vaak een voorwaarde voor goede prestaties.”