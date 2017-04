Van Bronckhorst: ‘Ik heb gekeken, goed voor het Nederlandse voetbal’

Ajax maakte donderdagavond indruk door Schalke 04 met een 2-0 nederlaag terug naar Gelsenkirchen te sturen en net als een flink deel van Nederland zat Giovanni van Bronckhorst ook voor de tv. De coach van Feyenoord was onder de indruk van het spel van de Amsterdammers, maar wil zich toch vooral richten op het aankomende duel van zijn eigen ploeg.

“Ik heb het duel met Schalke gezien. Misschien halen ze de halve finale, een hele prestatie. Dat is ook goed voor het Nederlandse voetbal. Wij zijn echter bezig met FC Utrecht, de groep is rustig. Die spanning is normaal en is er altijd in de top, zeker in de laatste fase van de competitie”, vertelde hij tijdens een perspraatje. “Op het laatst worden de prijzen verdeeld en wij staan waar we willen staan. Dit gevoel hoort bij voetballen in de top.”

Feyenoord liep vorig weekend averij op tegen PEC Zwolle en treft in de nummer vier uit de Domstad geen eenvoudige tegenstander: “Met nog vier duels te spelen is elke wedstrijd nu cruciaal. Utrecht speelt heel herkenbaar en is moeilijk te bespelen. We kunnen heel Rotterdam blij maken, dat moet je een drive geven. Dat voelen de jongens ook, we voelen het allemaal.” Van Bronckhorst kan tegen Utrecht waarschijnlijk beschikken over Karim El Ahmadi, die weer voluit meetraint, Nicolai Jörgensen en Terence Kongolo. Voor Bilal Basaçikoglu en Rick Karsdorp komt het duel te vroeg.