VZ Talentscout - Doelpuntenmachine van Bayern in actie op Future Cup

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Franck Evina, aanvaller uit Kameroen.

Future Cup

Bayern München Onder-17 heeft de titel bijna binnen. Het team van de 41-jarige trainer Tim Walter staat na 23 speelronden met 52 punten op de eerste plaats en met nog drie speelronden voor de boeg bedraagt de voorsprong op VfB Stuttgart acht punten. Der Rekordmeister hervat de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen nota bene Stuttgart en lijkt de champagne na dat duel te kunnen ontkurken. Komend weekeinde komen de talenten van Bayern alleen eerst nog uit op de ABN AMRO Future Cup in Amsterdam.

Bayern München is op dat jeugdtoernooi in Poule B ingedeeld bij Arsenal, Anderlecht en Paris Saint-Germain en kan misschien wel gezien worden als de favoriet om deze groep te winnen. Bayern beschikt immers over een aantal bijzondere talenten van wie Franck Evina misschien wel de allergrootste blikvanger is. Deze zestienjarige aanvaller scoorde afgelopen zondag nog twee keer tegen de leeftijdsgenoten van Sandhausen (7-1) en staat nu op 21 doelpunten in 23 competitiewedstrijden dit seizoen. Daarnaast leverde de Duitse Kameroener negen assists af.



De cijfers van Franck Evina van dit seizoen. De foto is afkomstig van Bayern München.

Josep Guardiola

“Onze beste buitenspeler van de Onder-17 is Evina, die eigenlijk nog bij de Onder-16 hoort te spelen. Hij moest de Onder-17 aanvankelijk vanwege veel blessureleed helpen, maar deed het zo goed dat hij mocht blijven”, zo schreef de supporterswebsite Mia San Rot eerder. Een verslaggever van dat medium licht dat in gesprek met deze website verder toe: “Bayern is erg overtuigd geraakt van met name vier spelers van de lichting van Evina: van Evina zelf, Alexander Nitzl, Lukas Mai en Tobias Heiland. Evina speelde in het seizoen 2015/16 als vijftienjarige al in de Onder-17, meestal als linksbuiten. Na de blessure bij Manuel Wintzheimer kwam hij in de punt van de aanval terecht”, klinkt het.

“Evina profiteert ervan dat hij in Tim Walter een trainer heeft die qua filosofie op Josep Guardiola lijkt. Hij wil extreem dominant spelen, hoog drukzetten en heel hoog staan met de verdediging. Daardoor krijgt Bayern heel veel kansen.” Volgens de journalist komt Evina het beste tot zijn recht op de flank, maar staat hij bij gebrek aan betere spitsen centraal. Hij moet nog wel werken aan zijn fysiek, omdat hij soms iets te zwaar is, en kan het daardoor soms ook niet negentig minuten lang belopen. Evina is wel snel en sterk, maar mist nog de finesse voor de goal. Als hij dus wat doelgerichter was geweest, had Evina dit seizoen nog vaker kunnen scoren dan de 21 treffers die hij tot dusver maakte.



Erik ten Hag

Evina heeft dus nog genoeg verbeterpunten, maar lijkt het in zich te hebben om in de toekomst het eerste elftal van Bayern te halen én er misschien ook te slagen. “Ik ben ervan overtuigd dat hij de potentie heeft voor de Bundesliga”, gaat de verslaggever van Mia San Rot desgevraagd verder. “Maar om een wereldspeler te worden, moet je natuurlijk ook wat geluk hebben. Als Louis van Gaal nog de trainer van Bayern was geweest, dan had het er voor zijn kansen goed uitgezien. Carlo Ancelotti neemt wat minder snel risico met jonge spelers.” Een trainer die volgens de verslaggever óók wel bij Evina zou passen, is Erik ten Hag.

De huidige oefenmeester van FC Utrecht was tussen 2013 en 2015 de trainer van het tweede elftal van Bayern en is dus bekend met de voetbalfilosofie in Beieren. “Ik zou het mij goed kunnen voorstellen als Bayern jeugdspelers wil verhuren aan Nederlandse clubs, in het bijzonder aan Ten Hag. Ten Hag heeft hier uitstekende prestaties afgeleverd en het is erg jammer dat hij Bayern verlaten heeft. Hij is een groot talentenontwikkelaar”, besluit de reporter. Het contract van Evina loopt overigens aan het einde van het seizoen af en hoewel dat wel verlengd lijkt te gaan worden, kan het voor Evina geen kwaad om zich tijdens de Future Cup dit weekeinde nog eens te laten zien. Het toernooi begint voor Bayern met een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain; dat duel wordt zaterdag om 13.00 uur afgewerkt.

Naam Franck Junior Evina

Geboortedatum 5 juli 2000

Club Bayern München

Positie Spits

Sterke punten Fysiek, vrije trap, snelheid