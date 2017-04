Feyenoord vol vertrouwen: ‘We spelen thuis en De Kuip, dat is toch iets anders’

Op weg naar het kampioenschap heeft Feyenoord nog vier hordes te nemen. De eerste is FC Utrecht, dat komende zondag op bezoek komt in Rotterdam. De ploeg van Erik ten Hag is de laatste weken in vorm, maar Feyenoord-verdediger Eric Botteghin heeft desondanks vertrouwen in een goede afloop.

“Ze hebben ook een goede ploeg, maar we spelen thuis en De Kuip, ja dat is toch iets anders”, zegt de Braziliaan in gesprek met Voetbal International. Volgens Botteghin is er sprake van spanning bij Feyenoord. “Dat lijkt me logisch, we hebben nog vier wedstrijden te gaan, vier finales op weg naar echt iets tastbaars. Dat leeft in de groep.”

“We zijn juist blij dat we in deze situatie zitten, we hebben een goede trainingsweek achter de rug en zijn klaar voor FC Utrecht. We staan al het hele seizoen bovenaan, dus waarom zou je dan nu ineens andere dingen doen”, besluit Botteghin. Trainer Giovanni van Bronckhorst kreeg goed nieuws uit de ziekenboeg. Terence Kongolo, Karim El Ahmadi en Nicolai Jörgensen zijn inzetbaar in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Rick Karsdorp en Bilal Basaçikoglu ontbreken daarentegen in de wedstrijdselectie van Van Bronckhorst.