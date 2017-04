AZ blijft kritisch richting Van den Brom: ‘Je kunt lui worden bij succes’

De vierde plek is voor AZ uit zicht, maar eind deze maand kan de bekerfinale tegen Vitesse zorgen voor een geslaagd seizoen. Toch benadrukt Robert Eenhoorn het belang van een kritische houding richting trainer John van den Brom en omgekeerd. AZ laat zich niet alleen leiden door het resultaat, verzekert de algemeen directeur.

"We hebben zijn contract niet verlengd, maar de optie gelicht. Resultaten zijn in dat geval inderdaad belangrijk, al kijk je ook vooruit", legt Eenhoorn uit aan Voetbal International. Het is volgens de voormalig honkballer belangrijk om na te gaan hoe prestaties tot stand zijn gekomen en of er ontwikkeling in het elftal zit. "Als we de beker winnen, heeft John wederom nagenoeg aan alle doelstellingen voldaan, heel knap, al dien je altijd te analyseren onder welke omstandigheden dat is gebeurd."

"Je moet steeds kritisch zijn naar elkaar", benadrukt de beleidsbepaler in een interview met Voetbal International. "Het zit in organisaties en mensen dat ze bij succes lui en gemakzuchtig worden." Eenhoorn vindt het een 'prima signaal' dat AZ bijna alle doelstellingen haalt en toch kritisch benaderd wordt, zowel intern als door de buitenwereld. "Tevredenheid leidt vaak tot niks." Vrijdagavond gaat AZ, dat zesde staat in de Eredivisie, op bezoek bij Heracles Almelo.