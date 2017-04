Overmars: ‘Je kunt niet gelijk naar de hoogste salariscategorie springen’

André Onana maakt een uitstekend seizoen door bij Ajax en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De zaakwaarnemer van de Kameroener schermde onlangs al met een aantal aanbiedingen en directeur spelersbeleid Marc Overmars is inmiddels in onderhandeling met de doelman over een nieuw contract.

Onana was naar verludit niet enthousiast over de eerste aanbieding van Ajax, maar Overmars denkt dat het wel goed gaat komen: “Ik denk dat ik het afgelopen jaar redelijk druk ben geweest met het neerzetten van een huishouding, met bepaalde salariscategorieën. Hij doet het ook fantastisch, maar je kunt niet ineens van de laagste naar de hoogste categorie springen. Daar moet een geleidelijke weg in zitten. André heeft van ons een geweldige aanbieding gekregen, écht niet slecht. Het zal even moeten bezinken bij hem”, vertelt hij voor de camera’s van FOX Sports.

Terwijl Onana wel een aanbieding heeft gekregen, liet Nick Viergever onlangs weten nog niets te hebben gehoord van Ajax. Overmars heeft dan ook geen haast met het contract van de verdediger: “Hij doet het goed en we zijn hartstikke blij met hem. Hij heeft echter nog een contract van anderhalf jaar en wie weet of er tegen die tijd iemand vanuit de jeugd doorkomt. Het is altijd passen en meten, bekijken of we iemands doorstroming blokkeren. We zijn hartstikke tevreden met Nick en het is goed dat hij het hier naar zijn zin heeft.”