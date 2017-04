Ajax gewaarschuwd: ‘Eigenlijk moeten we ze nu een tik op de neus geven’

Jeremiah St. Juste heeft vertrouwen in een goed resultaat van sc Heerenveen tegen Ajax. Bij de eerste ontmoeting in november 2016 boekte Ajax een 0-1 zege, maar gemakkelijk ging dat niet. Volgens St. Juste is er dan ook voldoende perspectief op een goed resultaat in de Amsterdam ArenA op zondagmiddag.

"Ik denk wel dat dat een van m'n beste wedstrijden was dit seizoen. Daar haal je ook weer kracht uit. Dat we goed hebben gespeeld en het Ajax heel lastig hebben gemaakt", blikt de verdediger terug. St. Juste haalt bovendien motivatie uit de 4-2 nederlaag bij Vitesse van zaterdag. "Als je de laatste wedstrijd hebt verloren, dan wil je nog harder gaan."

"Die gevoelens hebben we wel, ja. Dat is zeker mogelijk. We hebben bewezen dat we hartstikke goed kunnen voetballen. Als we met druk vooruit spelen, kunnen we het Ajax heel lastig maken", verzekert St. Juste bij sc Heerenveen TV. Ajax kan zich in de titelstrijd geen puntenverlies veroorloven, weet ook de mandekker. "Eigenlijk moeten we Ajax nu een tik op de neus geven door ze van punten te beroven."

