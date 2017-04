Alli in bloedvorm: ‘We dachten toen al dat hij onhaalbaar was’

Dele Alli verkeert in topvorm bij Tottenham Hotspur. In zes van zijn laatste zeven officiële wedstrijden in clubverband kwam de middenvelder tot scoren. Zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen Bournemouth en trainer Eddie Howe van de nummer vijftien blijkt een groot bewonderaar van Alli.

Howe heeft in het verleden tweemaal geprobeerd om de jongeling binnen te halen, verklapt hij in de Daily Mirror. "Hij heeft een goede timing in het zestienmetergebied en scoort uit alle hoeken en standen: van afstand, van dichtbij en met het hoofd. Het is mooi dat we in dit land zo'n speler kunnen voortbrengen", vindt de oefenmeester van Bournemouth.

"Wij hebben hem wel bekeken, maar we dachten dat hij onhaalbaar was. Hij was te duur en wij hadden op dat moment waarschijnlijk ook niet het gewenste niveau voor hem. We speelden destijds in de Championship", weet Howe nog. "Bij Burnley (waar hij in 2011/12 trainer was, red.) werd ook over hem gesproken, maar daar ging hij al gauw aan voorbij."