Wenger: ‘Ik mag hem graag, maar hij zit op dit moment bij Ajax’

Arsenal is naar verluidt op zoek naar iemand die naast Arsène Wenger mee kan denken over het technische beleid en Marc Overmars, directeur spelersbeleid bij Ajax, is een van de namen die door de Engelse kranten in verband wordt gebracht met een functie bij the Gunners. Arsène Wenger is gecharmeerd van zijn oud-speler, maar wil niet zeggen of de Nederlander de topkandidaat is voor de functie.

“Ik mag Marc Overmars graag, maar hij zit op dit moment bij Ajax. Ik weet zeker dat er genoeg kandidaten zijn om bij Arsenal aan de slag te gaan, daar maak ik me geen zorgen over”, antwoordde hij op vragen van de Daily Mirror.

Wenger is er dan ook niet honderd procent van overtuigd dat het nodig is dat er iemand naast hem komt te staan: “Het is altijd moeilijk. In onze maatschappij besteden we veel tijd aan het focussen op dingen die oppervlakkig zijn en niet essentieel. De essentie in het voetbal is zorgen dat we de goede spelers op het veld hebben staan.”