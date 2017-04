‘Natuurlijk waren we sceptisch, maar de vergelijking met Messi was terecht’

Paulo Dybala heeft een prachtige week achter de rug. Dinsdagavond was de aanvaller van Juventus met twee doelpunten doorslaggevend tegen Barcelona (3-0) en donderdag signeerde Dybala een nieuw contract tot medio 2022. Zijn voormalig trainer Giuseppe Sannino is trots op de ontwikkeling die Dybala doormaakt.

In 2012 haalde Palermo de Argentijn weg bij AC Córdoba, waarna Dybala in Italië onder Sannino werkte. De linkspoot was destijds achttien jaar oud. "Ik zag al gauw na zijn komst waartoe hij in staat was. Op technisch vlak was hij op die leeftijd al een alien", stelt Sannino in gesprek met Tuttosport. "Hij had nog wel tijd nodig om zich fysiek te kunnen meten en de tactiek onder de knie te krijgen. Maar hij is slim en vastberaden. Hij had het geduld om geleidelijk beter te worden. Hij is nog steeds die gezonde knul die in 2012 bij Palermo kwam, maar hij heeft een niveau bereikt waarop hij op niemand jaloers hoeft te zijn."

"Toen Maurizio Zamparini ons vertelde over zijn komst, noemde hij Dybala een fenomeen van de orde Lionel Messi en Diego Maradona", weet Sannino nog. De staf van Palermo, onder leiding van de trainer, reageerde 'natuurlijk' met gezonde scepsis. "Hij was een jochie dat nog nooit was opgeroepen voor het nationale elftal. Hij had zelfs nog geen wedstrijd in de Argentijnse competitie gespeeld."

"Maar zodra we hem aan de bal zagen, wisten we dat hij inderdaad zo'n fenomeen was", blikt de inmiddels clubloze trainer terug. "Zamparini had gelijk met de vergelijking tussen Dybala en Messi. Het was een genot om hem tegen Barcelona te zien. Het mooiste is dat er nog steeds ruimte voor verbetering is. Als zijn vooruitgang als man hand in hand gaat met zijn talent, is hij binnenkort de nummer één van de wereld."