‘Misschien voor één keer een buitenlander, maar ik hoop op Van Gaal’

Naar verluidt ziet Louis van Gaal een terugkeer als bondscoach niet zitten, maar Ron Jans hoopt dat de oefenmeester zich bedenkt. De trainer van PEC Zwolle ziet in Van Gaal de ideale opvolger van Danny Blind. Zelf gaat Jans na de zomer aan de slag als hoofddocent voor de cursus coach betaald voetbal.

"Of het een Nederlander moet worden? In principe wel, maar als je niet de geschikte kandidaat kunt vinden, moet je misschien voor één keer wel een buitenlander nemen. Maar niet structureel", benadrukt Jans vrijdag in het Dagblad van het Noorden. "Ik hoop echt dat Louis van Gaal het gaat doen. Eerst als coach en later als adviseur."

Jans neemt zelf geen afscheid van het trainersvak, stelt hij. De Zwollenaar ziet zijn nieuwe functie als 'een soort van bezinning'. Jans gaat het werken met spelers wel missen. "Maar er gebeurt momenteel zóveel in de voetballerij, op het gebied van trainingsmethodiek, op het gebied van speelwijzes, noem maar op. Daar wil ik meer van weten."