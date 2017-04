‘Hoe verzin je het, had hij de scheidsrechter dan te lijf moeten gaan?’

De tuchtcommissie van de KNVB heeft besloten Elvis Manu voor één wedstrijd te schorsen, naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel tussen Go Ahead Eagles en Heracles Almelo. De aanvaller werd van het veld gestuurd vanwege een vermeende bal op zijn arm, al werd nadien duidelijk dat de bal meer op zijn borst was gekomen.

Go Ahead Eagles stapt hoe dan ook niet naar de beroepscommissie. "De stap naar de beroepscommissie heeft geen zin, aangezien je na dit vonnis van de tuchtcommissie automatisch het volgende duel geschorst bent", zo meldt de club vrijdagmorgen via de officiële kanalen. Manu mist nu het uitduel met Willem II van zondagmiddag.

Voorzitter Edwin Lugt van Go Ahead Eagles vindt de straf onbegrijpelijk. "De aanklager betaald voetbal stelde dat de rustige manier waarop Elvis na de rode kaart wegloopt, aantoont dat hij erkent dat hij hands heeft gemaakt. Hoe verzin je het... Had hij de scheidsrechter dan te lijf moeten gaan? Wees blij dat hij zich beschaafd gedraagt."