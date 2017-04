Feyenoord gaat na seizoen met tweetal om de tafel

Ahmed Musa gaat Leicester City na één jaar mogelijk alweer verlaten. De aanvaller uit Nigeria staat in de nadrukkelijke belangstelling van Trabzonspor. (Habertürk)

(De Telegraaf)

De uitblinkers willen niet midden in de titelrace al over een eventueel langer verblijf in Rotterdam praten.